Об этом министр обороны Грузии 2004 – 2006 годов рассказал в эфире 24 канала. По его словам, для грузин честь в трудные дни помогать Украине, их самому главному партнеру из постсоветского пространства. Подобное Грузия проходила в 2008 году, когда Россия вторглась на ее территорию.

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"Мы смотрим на это так, что Украина не борется только за свою свободу, она борется и за Грузию. Наше присутствие здесь означает, что мы не только помогаем украинцам, но и боремся за свою страну", – заявил Ираклий Окруашвили.

Это борьба между прогрессом и регрессом, – Окруашвили

Он отметил, что если грузины в Украине потерпят поражение, то беда придет и в их дом. После того, возможно, будут другие страны – Молдова, в частности.

Украина оказалась в центре внимания тех постсоветских стран, которые стараются освободиться от навязываемого Россией груза, отметил экс-министр обороны Грузии.

Здесь происходит борьба между злом и добром, между прогрессом и регрессом, демократией и диктатурой.

– сказал Ираклий Окруашвили.

Весь украинский народ – от детей до людей постарше – присоединился к обороне своего государства, подчеркнул бывший министр Грузии.

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