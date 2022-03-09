Зараз понад 400 громадян Грузії захищають території України. Втім, ще більше бажають приєднатися.
До теми Колишній міністр оборони Грузії вступив до нас у лави добровольців
Українці повинні знати, що на тлі зрадницької політики грузинського уряду, понад 400 громадян Грузії, більшість із військовим досвідом, дуже гідно воюють у складі Українських збройних сил. Набагато більше збираються до них приєднатися,
– заявив Міхеіл Саакашвілі.
Зауважимо, при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України", до якого увійшли добровольці з 52 країн світу. Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч.
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