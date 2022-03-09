В настоящее время более 400 граждан Грузии защищают территорию Украины. Впрочем, еще больше желают присоединиться.
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Украинцы должны знать, что на фоне предательской политики грузинского правительства более 400 граждан Грузии, большинство с военным опытом, очень достойно воюют в составе Украинских вооруженных сил. Гораздо больше собираются к ним присоединиться,
– заявил Михеил Саакашвили.
При Министерстве обороны создали спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины", в который вошли добровольцы из 52 стран мира. Число добровольцев-иностранцев уже превысило 20 тысяч.
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