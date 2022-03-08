Нині він перебуває на передовій разом зі своїми земляками, іншими грузинськими добровольцями.

До теми "Шотландці у справі": яскраве відео добровольців, які воюють проти російських окупантів

При Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з 52 країн світу.

Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.



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