Увесь цивілізовнаний світ став на бік України у боротьбі з російськими окупантами. Поки НАТО та США тягнуть з рішенням про "закрите небо", на поміч ЗСУ з усього світу їдуть добровольці, які не можуть байдуже дивитися на підлий напад орків та обстріли мирного населення.

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Шотландці в ділі

Допомогти ЗСУ бити ворога приїхали і добровольці з Шотландії. Одному з них 61-рік, але він готовий давати відсіч ворогу.

Я зроблю усе можливе, щоб зупинити росіян,

– пообіцяв воїн.

Своє звернення шоталндці завершили гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Звернення шотландських добровольців: відео

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