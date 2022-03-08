Весь цивилизованный мир встал на сторону Украины в борьбе с российскими оккупантами. Пока НАТО и США тянут с решением о "закрытом небе", на помощь ВСУ со всего мира едут добровольцы, которые не могут равнодушно смотреть на подлое нападение российских орков и обстрелы мирного населения.
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Шотландцы в деле
Помочь ВСУ бить врага приехали и добровольцы из Шотландии. Одному из них 61 год, но он готов давать отпор врагу.
Я сделаю все возможное, чтобы остановить русских,
– пообещал воин.
Свое обращение шотландцы завершили лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Обращение шотландских добровольцев: видео
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