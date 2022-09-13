Про це заявив голова партії "Грузинська мрія" Георгій Кобахідзе, інформує 24 канал. Він пообіцяв, що "влада діятиме так, як скаже народ".

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Референдум про війну у Грузії

Нехай народ скаже, чи хоче він відкриття другого фронту в Грузії проти росії,

– наголосив Кобахідзе.

Росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які в'їжджають до країни. Вони скаржаться на масові відмови у в'їзді.

За даними одного із пропагандистських медіа, посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. Обмеження щодо в'їзду торкнулися росіян незалежно від їхніх обставин і причин поїздки.

"Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян", – зазначив директор громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгор Куроптев.

Зазначається, що з березня по червень 2022 року 3 036 громадян росії "розвернули" на в'їзді Грузії. Причини цього в МВС країни не роз'яснювали.

Крім того, як відомо, шоста частина росіян, які приїхали до Грузії після початку війни в Україні, затрималися там довше ніж на місяць.

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