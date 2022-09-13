Грузини розлютились через слова росіян, які сказали: "Слава росії". Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 канал.

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Як любителів "русского міра" виперли з маршрутки

З**кніться, щоб ноги вашої тут не було. Їдьте до своєї росії. Вас в Європі всі вважають окупантами. Ви – окупанти. Давайте, мотайте звідси,

– сказала одна із пасажирок.

Після цього маршрутка зупинилася і росіяни почали виходити з салону. Грузини крикнули услід окупантам, що вони непотрібні ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії.

"Путін ваш х*йло і ви – ху*ло, Слава Україні! Героям Слава! Прокляті руські", – зазначили пасажири.

Після того, як росіяни вийшли з маршрутки, вони тикнули грузинам середній палець.

Росіян вигнали з маршрутки у Грузії: дивіться відео

Громадянам росії ніхто не радий

Нагадаємо, що росіянам ніхто не радий, що не дивно, з огляду на їхню агресію проти незалежної держави, та й поведінку окремих осіб за кордоном. Це доводить й політика держав ЄС, 9 країн якого закрили свої двері перед носами туристів з країни-агресорки.

Так, 9 вересня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, а буквально через декілька днів, з 12 вересня, перестав діяти спрощений візовий режим Євросоюзу з росією.

Сьогодні туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Натомість поки свої двері для туризму громадян росії відкритими тримають, зокрема, Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр. Окрім того, Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запровадять заборону на в'їзд росіян з будь-якими шенгенами. Винятків будуть для обмеженого кола людей, наприклад, для далекобійників та тих, хто їде до Калінінграда.

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