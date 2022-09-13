Грузины разозлились из-за слов россиян, которые сказали: "Слава россии". Соответствующее видео распространилось по сети, информирует 24 канал.

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Как любителей "русского мира" выперли из маршрутки

З**книтесь, чтобы ноги вашей здесь не было. Езжайте в свою россию. Вас в Европе все считают оккупантами. Вы – оккупанты. Давайте, мотайте отсюда,

– сказала одна из пассажирок.

После этого маршрутка остановилась и россияне стали выходить из салона. Грузины крикнули вслед оккупантам, что они не нужны ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии.

"Путин ваш х*йло и вы – ху*ло, Слава Украине! Героям Слава! Проклятые русские", – отметили пассажиры.

После того, как россияне вышли из маршрутки, они ткнули грузинам средний палец.

Россиян выгнали из маршрутки в Грузии: смотрите видео

Гражданам россии никто не рад

Напомним, что россиянам никто не рад, что не удивительно, учитывая их агрессию против независимого государства, и поведение отдельных лиц за рубежом. Это доказывает и политика государств ЕС, 9 стран которого закрыли свои двери перед носами туристов из страны-агрессора.

Так, 9 сентября, Совет Европейского союза принял решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией, а буквально через несколько дней, с 12 сентября, перестал действовать упрощенный визовый режим Евросоюза с россией.

Сегодня туристические визы россиянам не оформляют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. В то же время, пока свои двери для туризма граждан россии открытыми держат, в частности, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Кроме того, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами. Исключения будут для ограниченного круга людей, например, для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград.

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