российские оккупанты твердо верили в то, что "хакнули" цивилизованный мир и смогут распространять ложь без жесткой реакции на их действия, ведь они прикрывались "журналистикой и свободой слова". Очередной воздушный замок россиян разлетелся вдребезги.

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российских пропагандистов выгнали из Эстонии

Ночью 13 августа эстонские стражи порядка выгнали из страны двух российских пропагандистов из "известий" – "журналистку" ксению солдатову и ее оператора дмитрия тимофеева. Известно, что пропагандистов сняли прямо с поезда, направлявшегося из Нарвы в Таллин.

россияне додумались врать о том, что "находились в Эстонии как туристы". Когда же граждане страны-оккупанта решили помахать российскими флагами в знак протеста лишения танка Т-34 статуса памятника, за что получили приказ покинуть страну в течение трех дней, то решили "не стоять в стороне и снять репортажи".

У власти Эстонии разговор с пропагандистами был крайне коротким – аннулирование виз и запрет на въезд в ЕС на 3 года.

Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны,

– говорится в документе об аннулировании визы.

Пограничники объяснили, что такое решение было принято на основе того, что россияне вели пропагандистскую деятельность. Они въехали в страну через Нарву в туристических целях, имея на руках шенгенские визы от Финляндии и Италии. Когда же стражам порядка стало известно, что те начали снимать ролики для пропаганды, то не стали с ними панькаться и выгнали из страны.

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