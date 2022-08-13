російські окупанти твердо вірили в те, що "хакнули" цивілізований світ та зможуть поширювати брехню без жорсткої реакції на їхні дії, адже вони прикривалися "журналістикою та свободою слова". Черговий повітряний замок росіян розлетівся на друзки.

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російських пропагандистів вигнали з Естонії

Уночі 13 серпня естонські правоохоронці вигнали з країни двох російських пропагандистів з "ізвєстій" – "журналістку" ксєнію солдатову та її оператора дмітрія тімофєєва. Відомо, що пропагандистів зняли прямо з потяга, який прямував з Нарви до Талліна.

росіяни додумалися брехати про те, що "перебували в Естонії як туристи". Коли ж громадяни країни-окупанта вирішили помахати російськими прапорами в знак протесту позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника, за що отримали наказ покинути країну впродовж трьох днів, то вирішили "не стояти осторонь та зняти репортажі".

У влади Естонії розмова з пропагандистами була вкрай короткою – анулювання віз та заборона в'їзду до ЄС на 3 роки.

Віза визнана недійсною, рішення ухвалено на підставі наступних причин: умови та мета передбачуваного перебування не було розпізнано,

– йдеться у документі про анулювання візи.

Прикордонники пояснили, що таке рішення було прийняте на основі того, шо росіяни вели пропагандистську діяльність. Вони заїхали в країну через Нарву в туристичних цілях, маючи на руках шенгенські візи від Фінляндії та Італії. Коли ж правоохоронцям стало відомо, що ті почали знімати ролики для пропаганди, то не стали з ними панькатися та вигнали з країни.

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