В то же время глава кремля владимир путин должен выбирать между уступками митингующим, а также вариантами разгона демонстрантов в Дагестане. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Фактор Дагестана

По мнению эксперта, на Северном Кавказе может быть масштабный протест бунтующих людей против "глупой и совершенно бессмысленной мобилизации".

Мобилизация забирает их детей, родителей и ведет их на верную смерть. Как ни странно, все сейчас смотрят на Дагестан и другие субъекты, в частности. Если путин жестко и кроваво подавит эти протестные настроения, то учитывая менталитет жителей Северного Кавказа, можно предполагать, что будут еще большие протесты, но уже с применением оружия,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, у путина сегодня есть три варианта, как подавить эти протесты:

первый – попытаться сделать это силами росгвардии и милиции, дислоцирующимися в Дагестане, что будет "самым оптимистичным вариантом" для кремля;

– попытаться сделать это силами росгвардии и милиции, дислоцирующимися в Дагестане, что будет "самым оптимистичным вариантом" для кремля; второй – перебросить росгвардию из глубинки россии (центральных частей страны) – этнических россиян, "которым за счастье бить этих дагестанцев" из-за многолетней ненависти к кавказцам;

– перебросить росгвардию из глубинки россии (центральных частей страны) – этнических россиян, "которым за счастье бить этих дагестанцев" из-за многолетней ненависти к кавказцам; третий – бросить подразделения, подконтрольные кадырову, которые этнически более близки, но которые будут действовать более жестко.

"То есть ни один из этих вариантов не идеален для путина, но, как мы видим, там анонсировали огромный митинг на пятницу – должно быть гораздо больше людей, чем в начале. Когда критическая масса людей соберется – я думаю, что более 10 тысяч" с ними уже ничего нельзя будет сделать", – добавил обозреватель.

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Он убежден, что если пути "даст заднюю" и скажет, что в Дагестане не будет мобилизации, как в чечне, или если он уменьшит квоты на мобилизацию – остальное Кавказу поймет, что это действенный механизм против власти, "нужно выходить и действовать аналогичными методами".

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Есть ли протестный потенциал у россии

Политолог считает, что, несмотря на весь пессимизм экспертов, потенциал протестных настроений в России есть.

Я думаю, что новая волна будет тогда, когда приедут назад первые гробы из новых мобилизованных. Одно дело, когда приезжали трупы контрактников, знавших, за что шли воевать, а другое – когда приедет гроб человека, которого насильно забрали с работы, или вручили повестку на улице. Это будет совсем другая история,

– рассказал аналитик.

По его мнению, в этом случае также нужно учитывать абсолютное безразличие, с которым "идут на убой" российские мужчины.

"Мне кажется, что этот протест очень быстро и жестко подавят. Питер и москва "идут на убой", говоря, что "родина позвала", хотя они не понимают, что их не родина позвала. Родина хотела, чтобы они детей своих видели, а не ехали чужих убивать. Им этого не понять", – указал он.

По его словам, за долгие годы правления путина "традиционным россиянам абсолютно вытравили хоть какое-то зерно свободы" и то, что можно получиться и требовать от власти на улице.

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Почему путин не закрывает границы

Тизенгаузен подчеркнул, что с позиции путина решение не закрывать границы для выезда стали ошибкой.

"Сотни тысяч уезжающих людей – это люди самодостаточные, с деньгами, которые могут позволить себе уехать. Это люди, которые платили налоги, создавали рабочие места – они все сейчас убегают. Но это не протестный электорат, а просто напуганные люди. Там еще никто не просчитал экономический ущерб от этой мобилизации", – объяснил эксперт.

По его мнению, из-за этого процесса будут "рваться" цепочки бизнес-процессов.

Бегущих в панике специалистов – кем их заменить? Рынок труда "просядет" в России, потому что квалифицированных специалистов не будет. Часть убегут, кого-то мобилизуют, и здесь нужно учитывать экономический эффект. Если бы путин "загнал всех в стойло" и никого не выпустил – они хоть как-то где-то прятались бы по селам, тратили бы деньги, покупали бы продукты и создавали добавленную стоимость,

– убежден политтехнолог.

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Он добавил, что после выезда эти россияне будут делать это в другой стране.

"Два клика – откроют бизнес в Эстонии, Латвии, или Казахстане. И все: эти цепочки налогов россии не видеть никогда. Хотя путин, видимо, понимает, что все напрасно, потому что россия – это страна большой коррупции, и там ровно за пол часы наладят механизмы проведения этих людей через границы за деньги, то есть это все будет "в черную" и "в серую", – отметил Тизенгаузен.

Он резюмировал, что путин сам создал себе такую страну, которая "пропитана и зацементирована коррупцией". И побороть такое положение дел через несколько месяцев невозможно.

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