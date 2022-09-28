Ряд действий кремля свидетельствуют о том, что окружение путина хочет подорвать его политические позиции. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Действия без логики

Эксперт отметил, что никто не знает, о чем думает путин, поскольку "у него нет логики, а есть какая-то своя".

Для чего путину Донецк и Луганск? Оно ему ведь не нужно, если подумать логично. Зачем навешивать это на их госбюджет, где, по данным квазиреспублик, проживают около 4 миллионов человек? Это социальные выплаты и восстановления – серьезная нагрузка. Добавим сюда Херсонскую и Запорожскую области – это не 5 копеек. В действиях логики нет,

– объяснил обозреватель.

По его словам, все означает, что есть какая-то другая последовательность рассуждений у путина.

"Здесь действительно важно понять, что дальше. Когда сейчас мы видим эту всю историю, то возникает впечатление, что в Москве есть несколько центров принятия решений, а не только путин. Те события, которые происходят в россии, инициированы не только им", – добавил политолог.

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Альтернативные силы

Клочок рассказал, что он далек от мысли, что мобилизация проходит в россии так, как того хотел путин. По его мнению, из-за этого решение социальное недовольство в россии растет и вредит кремлю.

Это серьезно подрывает доверие к власти. Значит, путина подставляют и пытаются его "вывести из игры". Относительно референдумов – аналогичная история. Он сказал, что россия их поддержит. Но он не говорит, что будет просить совет федерации признать это решение законным и присоединить эти территории, так как это создает только эскалацию.

– убежден эксперт.

Аналитик подчеркнул, что после саммита ШОС в Самарканде глава кремля понял, что его никто не поддерживает.

"Любое заявление о присоединении новых территорий только добавляет эскалации в международных отношениях. Поэтому говорить, какой сценарий реализуют – неизвестно. Следовательно, я сознательно опираюсь на то, что все его действия направлены на принуждение Украины к переговорам. Тем более, что об этом говорится каждый день. Все в россии об этом говорят, в частности, путин и песков, которые не причастны к другим процессам", – указал обозреватель.

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По его словам, в путинской команде есть разные "тяжеловесы", которые также принимают важные решения.

"Такие люди как патрушев, матвиенко, которые очень странно ведут себя и говорят, что россия якобы не спешит признавать "республики". Вместе с тем, уже объявили внеочередное заседание совета федерации. Ситуация крайне непонятна, но все указывает, что процессы в россии неконтролируемы "и происходят хаотично. Это нам на руку", – резюмировал политолог.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

По данным британской разведки, уже 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий, которые удалось оккупировать. Речь идет о части Запорожской и Херсонской области, а также квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".

Относительно результатов "референдумов" россияне решили не заморачиваться и "нарисовали" себе практически 100% "за". Они утверждают, что "поддержка" со стороны населения составила около 97% всех голосов.

Желание голосовать людей на так называемых референдумах настолько "велико", что оккупантам приходилось с оружием ходить по домам. В частности, подобные случаи фиксировали и в Запорожье. Больше, в Бердянске, накануне карикатурных мероприятий, завезли автобусами массовку из Крыма. Это несмотря на заявления, что оккупанты собрали людей в участковые комиссии среди местных.

Как сообщил Сергей Гайдай, в Луганской области "референдум" проходит на скорую руку в квартирах и дворах – под пристальным наблюдением россиян с оружием. Они угрожали жителям оккупированных территорий, пытались вломиться в будники, а в случае неповиновения просто выбивали двери.

Кроме того, тех, кто голосовал против вхождения в состав россии, оккупанты заносили в специальные списки. Также благодаря этому шоу и обходам по квартирам оккупанты искали мужчин для мобилизации.

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