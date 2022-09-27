Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Интересно, что оккупантам нужно мобилизовать аж столько людей, несмотря на "потери почти в 6 тысяч человек", как говорил министр обороны россии шойгу. Понятно, что эти данные – обычная ложь.

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У путина и его команды исчезло чувство безнаказанности

На протяжении долгих лет у путина было чувство безнаказанности. Оно, как отмечает Галлямов, определяло его политическую стратегию. Но теперь российский диктатор не чувствует себя настолько в безопасности – Вооруженные Силы Украины жестко избавили путина от ощущения безнаказанности за собственные действия.

Чувство безнаказанности у путина и шойгу исчезло – Галлямов: смотрите видео

Он отмечает, что сейчас в действиях путина не стоит искать хоть какой-то логики. Кремль оказался в тяжелом положении и пытается как-то выкрутиться из катастрофической ситуации.

Понимаете, они сейчас находятся в столь узких пределах, у них так мало вариантов, что искать логику в их действиях невозможно. Даже если 2 "элемента" вообще не сочетаются, а у них нет других. То они приставят их, прикрутят изолентой и так будут держать,

– отметил Галлямов.

Первые новые "мобики" уже попали в плен к ВСУ

Добавим, 21 сентября путин объявил так называемую "частичную мобилизацию". По ней призвать в армию должны были до 300 тысяч резервистов после теоретической и практической подготовки. Однако такие новые "мобики" уже успели попасть в плен к ВСУ.

Недавно в сети опубликовали видео с пленным российским мобилизованным солдатом. Этого мужчину мобилизовали 21 сентября, а уже 27-го он попал в плен.