Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Цікаво, що окупантам потрібно мобілізувати аж стільки людей, попри "втрати у майже 6 тисяч осіб", як говорив міністр оборони росії шойгу. Зрозуміло, що ці дані – звичайна брехня.

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В путіна та його команди зникло відчуття безкарності

Упродовж довгих років в путіна було відчуття безкарності. Воно, як зазначає Галлямов, визначало його політичну стратегію. Але тепер російський диктатор не почувається настільки в безпеці – Збройні Сили України жорстко позбавили путіна від відчуття безкарності за власні дії.

Відчуття безкарності в путіна та шойгу зникло – Галлямов: дивіться відео

Він наголошує, що зараз в діях путіна не варто шукати хоча б якоїсь логіки. Кремль опинився в тяжкому становищі і намагається хоча б якось викрутитися із катастрофічної ситуації.

Розумієте, вони зараз перебувають у таких вузьких межах, в них так мало варіантів, що шукати логіку у їхніх діях неможливо. Навіть, якщо 2 "елементи" взагалі не поєднуються, а в них немає інших. То вони приставлять їх, прикрутять ізострічкою і так триматимуть,

– зазначив Галлямов.

Перші нові "мобіки" вже потрапили у полон до ЗСУ

Додамо, 21 вересня путін оголосив так звану "часткову мобілізацію". За нею призвати до армії мали до 300 тисяч резервістів після теоретичної та практичної підготовки. Однак такі нові "мобіки" вже встигли потрапити в полон до ЗСУ.

Нещодавно в мережі опублікували відео з полоненим російським мобілізованим солдатом. Цього чоловіка мобілізували 21 вересня, а вже 27-го він потрапив в полон..