Антон Геращенко повідомив про перший факт здачі в полон російського мобілізовано солдата, який на службі всього 5 днів. Ним виявився житель Ростовської області.
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Мобілізований росіянин намагався втекти з війни
Російського військового взяли в полон бійці 92 бригади в лісі під Куп'янськом. Росіянин дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до росії, але заблукав.
Росіянин розповів, що був призваний до лав збройних сил росії по контракту. У відео, яке опублікував Геращенко, мобілізований солдат закликав росіян не слухати пропагандистів та не воювати проти України.
В Україні зафіксувала першого мобілізованого росіянина: відео
Військовополонений з росії попередив своїх земляків, що в Україні дуже багато вбитих і поранених росіян. При цьому він наголосив, що в полоні немає скарг до української сторони, оскільки з ним добре поводяться.
Він розповів, що командири кинули солдатів та втекли. Саме тому мобілізований вирішив втікати з війни, але потрапив у полон. Окупанти на відео сказав, що служить тільки третій день, а командира бачив лиш одного разу.
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Часткова мобілізація у росії: що відомо на цей момент
- Військово-політичне керівництво росії наважилося 21 вересня оголосити часткову мобілізацію. Владімір Путін заявив, що в росію мають призвати 300 тисяч людей. Однак опозиційні ЗМІ в росії відразу повідомили, що в указі путіна є таємний пункт, який передбачає мобілізацію до 1,2 мільйона людей.
- Цілком очікувано росіяни забоялися смерті тому почали масово тікати зі своєї країни, здебільшого до Казахстану. У сусідній Казахстан росіяни намагаються втекти навіть незаконно.
- Уже з 28 вересня росія закриє кордони для чоловіків, які підлягають мобілізації. Також на в'їзд та виїзд вже закрита Ростовська область.
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