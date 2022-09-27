Антон Геращенко повідомив про перший факт здачі в полон російського мобілізовано солдата, який на службі всього 5 днів. Ним виявився житель Ростовської області.

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Мобілізований росіянин намагався втекти з війни

Російського військового взяли в полон бійці 92 бригади в лісі під Куп'янськом. Росіянин дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до росії, але заблукав.

Росіянин розповів, що був призваний до лав збройних сил росії по контракту. У відео, яке опублікував Геращенко, мобілізований солдат закликав росіян не слухати пропагандистів та не воювати проти України.

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Військовополонений з росії попередив своїх земляків, що в Україні дуже багато вбитих і поранених росіян. При цьому він наголосив, що в полоні немає скарг до української сторони, оскільки з ним добре поводяться.

Він розповів, що командири кинули солдатів та втекли. Саме тому мобілізований вирішив втікати з війни, але потрапив у полон. Окупанти на відео сказав, що служить тільки третій день, а командира бачив лиш одного разу.

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