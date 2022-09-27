Повідомлення з військкомату на дверях своєї квартири здебільшого знаходять жителі південного округу Москви. Про це зазначають у російських ЗМІ.

Цікаво У мережі показали карту підпалів і розстрілів в росії від початку мобілізації

Призовнику звернутися до військкомату

"Військовий комісаріат (об'єднаного Перівського району Москви) просить вас звернутися за адресою: вулиця Лазо, будинок 1", – такий текст залишають на "опечатаній" квартирі. На деяких паперових вирізках ще вказане прізвище самого призовника та номер телефону, на який можна звернутися. Про офіційне оформлення "документа" не мовиться: немає ані підпису, ані штампу.



Повідомлення на "опечатаних" дверях / Фото з соцмереж



Запрошення до військкомату / Фото з соцмереж

Росіянам примусово вручають повістки: останні новини

Ухилянти, які намагаються втекти з росії, отримують повістки на кордоні з Грузією. Чи підлягають громадяни позову, на місці перевіряє оперативна група.

Незабаром на кордоні з Грузією росія розгорне мобільний пункт військкомату, бо величезні черги росіян видно навіть з космосу.

Списки призовників отримали і російські аеропорти. Кордон не пройшли щонайменше двадцять чоловіків.

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