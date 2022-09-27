Окупанти розуміють своє нікчемне становище на фронті, тому президенту росії довелось навіть оголосити часткову мобілізацію. Не всі громадяни держави-терористки готові виконувати наказ путіна, тому протестують проти призову.

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Підпали військкоматів та адміністрацій у росії через мобілізацію

У мережі з'явилась "карта інцидентів", які пов'язані з підпалами військкоматів – протестами проти призову у різних регіонах росії. З кожним днем у засобах масової інформації все більше повідомляється про те, як громадяни країни-окупантки демонструють своє небажання померти у війні проти України.



Карта заворушень у військкоматах та адміністраціях після оголошення мобілізації / Фото з відкритих джерел

Один із конкретних прикладів таких інцидентів: близько четвертої години ранку 26 вересня в Урюпінську чоловік підпалив військкомат. Житель росії, на ім'я Максім Філатов, під'їхав білою "четвіркою" до будівлі військкомату на Жовтневій вулиці й кинув коктейль Молотова у його бік. Відомо, що після цієї ситуації чоловіка затримали та допитали.

Підпал військкомату в Урюпінську: дивіться відео

Росіяни бояться відправлятись на війну, тому готові на все

В Іркутській області чоловік влаштував стрілянину у військкоматі, бо не хотів ставати "гарматним м'ясом". Нападник вистрілив 6 разів у військового в місцевому пункті, який займається призовом солдатів. Постраждалий військовослужбовець перебуває в реанімації. Стрілка затримали.

А ось жителька Пермського краю вирішила вбити свою 4-річну доньку, бо її чоловіка мобілізували. Повідомляється, що п'яна росіянка посварилася зі своїм законним чоловіком, бо того призвали. Вона була настільки розлючена, що вирішила запхати ніж у серце маленької доньки, а після усвідомлення скоєного намагалася проштрикнути цим ножем свій живіт. Жінка залишилась живою – їй мають зробити операцію.

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Мобілізація від путіна радше схожа на "могилізацію". І це ще призовників не відправили на фронт. У Рязані чоловік вирішив себе підпалити на знак незгоди з мобілізацією. Росіянин залишився живим, але, вочевидь, смерть все одно його чекає через декілька тижнів на війні.

Також у росії постійно проходять мітинги проти рішення путіна щодо часткового призову. Учасники акцій виходять з гаслами "ми не м'ясо".

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