Оккупанты понимают свое ничтожное положение на фронте, поэтому президенту России пришлось даже объявить частичную мобилизацию. Не все граждане государства-террориста готовы выполнять приказ путина, поэтому протестуют против призыва.

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Подпали военкоматов и администраций в россии из-за мобилизации

В сети появилась "карта инцидентов", связанных с поджогами военкоматов – протестами против призыва в разных регионах россии. С каждым днем в средствах массовой информации все больше сообщается, как граждане страны-оккупанта демонстрируют свое нежелание умереть в войне против Украины.



Карта беспорядков в военкоматах и администрациях после объявления мобилизации / Фото из открытых источников

Один из конкретных примеров таких инцидентов: около четырех часов утра 26 сентября в Урюпинске мужчина поджег военкомат. Житель россии, по имени Максим Филатов, подъехал белой "четверкой" к зданию военкомата на Октябрьской улице и бросил коктейль Молотова в его сторону. Известно, что после этой ситуации мужчина был задержан и допрошен.

Поджог военкомата в Урюпинске: смотрите видео

Россияне боятся отправляться на войну, поэтому готовы на все

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате, потому что не хотел становиться "пушечным мясом". Нападающий выстрелил 6 раз в военного в местном пункте, который занимается призывом солдат. Пострадавший военнослужащий находится в реанимации. Стрелка задержали.

А вот жительница Пермского края решила убить свою 4-летнюю дочь, потому что ее муж был мобилизован. Сообщается, что пьяная россиянка поссорилась со своим законным мужем, потому что этого призвали. Она была так разъярена, что решила запихнуть нож в сердце маленькой дочери, а после осознания содеянного пыталась проткнуть этим ножом свой живот. Женщина осталась жива – ей должны сделать операцию.

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Мобилизация от путина скорее похожа на "могилизацию". И это еще призывников не отправили на фронт. В Рязани мужчина решил себя поджечь в знак несогласия с мобилизацией. Россиянин остался жив, но, очевидно, смерть все равно его ждет через несколько недель на войне.

Также в россии постоянно проходят митинги против решения путина по частичному призыву. Участники акций выходят с лозунгами "мы не мясо".

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