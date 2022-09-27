В России полным ходом идет частичная мобилизация. Но вместо обещанных 300 тысяч резервистов в армию гребут без преувеличения всех, кого только могут. Конечно, в основном из бедных регионов страны.

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Пропагандисты потрясены мобилизацией

Традиционно заднюю стала давать маргарита семоньянам. Она начала квилить на то, что в военкоматах буквально с цепи сорвались. Мол, не слушают приказы главнокомандующего и шойгу. То есть пропагандистка решила еще раз сместить акценты на том, что виновата исключительно свита.

Этими словами она набросилась на военного комиссара из Назарово в Красноярском крае. Ведь он накануне взвыл, что мобилизовать могут всех. И на это не повлияет ни военный опыт, ни категория годности.

Пропагандистка задала перед своими подписчиками риторический вопрос: "И мы будем им это разрешать?". Конечно же, в России будут. Ведь это страна, в которой лишь незначительный процент населения готов протестовать. И то не из-за идеи, а чисто из шкурных интересов.

Напомним, что еще один пропагандист, Владимир Соловьев, сам призвал расстреливать военных комиссаров. На этом он сделал акцент во время своего эфира, гостею которого тоже была семиньян.

А я за расстрелы. Я бы публично вывел нескольких таких военных комиссариатов,

– подчеркнул соловьев.

Соловьев публично призвал расстреливать военных комиссаров в России: видео

Отрывок из этого видео в сеть изложил журналист Денис Казанский. Он отметил, что крайне несправедливо было бросать за решетку парня, который в Иркутской области просто выполнил директиву соловьева.

В военкомате произошла стрельба

Напомним, что 26 августа в России произошел достаточно предполагаемый инцидент. Парень, которого позвали в военкомат в Иркутской области, устроил стрельбу в его помещении .

Так, россиянин из ружья стрелял в военкома Усть-Илимского Александра Елисеева. Выстрелил парень в него шесть раз. В результате чего комиссара госпитализировали. В больнице он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Недовольного мобилизацией задержали. Как выяснилось, стрелком оказался 25-летний руслан Зинин. Мужчина в видео рассказал, что хоть он и безработный, но это не значит, что он хочет становиться "пушечным мясом".

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