У росії повним ходом іде часткова мобілізація. Але замість обіцяних 300 тисяч резервістів до війська гребуть без перебільшення усіх, кого лише можуть. Звичайно ж, здебільшого з бідних регіонів країни.

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Пропагандисти вражені мобілізацією

Традиційно задню почала давати маргаріта сімоньян. Вона почала квилити на те, що у військкоматах буквально з ланцюга зірвалися. Мовляв, не слухають наказів головнокомандувача та шойгу. Себто пропагандистка вирішила вкотре змістити акценти на тому, що винна винятково свита.

Цими словами вона накинулася на військового комісара з Назарово, що в Красноярському краю. Адже він напередодні завив, що мобілізувати можуть усіх. І на це не впливатиме ані військовий досвід, ані категорія придатності.

Пропагандистка поставила перед своїми підписниками риторичне питання: "І ми будемо їм це дозволяти?". Звичайно ж, у росії будуть. Адже це країна, в якій лиш незначний відсоток населення готовий протестувати. І то не через ідею, а чисто зі шкурних інтересів.

Нагадаємо, що ще один пропагандист, владімір соловйов, сам закликав розстрілювати військових комісарів. На цьому він зробив акцент під час свого ефіру, гостею якого теж була сімоньян.

А я за розстріли. Я би публічно вивів кількох таких військових комісаріатів,

– підкреслив соловйов.

Соловйов публічно закликав розстрілювати військових комісарів у росії: відео

Уривок з цим відео у мережу виклав журналіст Денис Казанський. Він зауважив, що вкрай несправедливо було кидати за ґрати хлопця, який в Іркутській області просто виконав директиву від соловйова.

У військкоматі сталася стрілянина

Нагадаймо, що 26 серпня у росії стався досить передбачуваний інцидент. Хлопець, якого покликали до військкомату в Іркутській області, влаштував стрілянину у його приміщенні.

Так, росіянин з рушниці стріляв у воєнкома Усть-Ілімська алєксандра єлісєєва. Вистрілив хлопець у нього шість разів. Внаслідок чого комісара госпіталізували. У лікарні він перебуває у реанімації у важкому стані.

Невдоволеного мобілізацією затримали. Як з'ясувалося, стрільцем виявився 25-річний руслан зінін. Чоловік у відео розповів, що хоч він і безробітний, але це не означає, що він хоче ставати "гарматним м'ясом".

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