Сообщения по военкомату на дверях своей квартиры в основном находят жители южного округа Москвы. Об этом отмечают в российских СМИ.

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Призывнику обратиться в военкомат

"Военный комиссариат (объединенного Перовского района Москвы) просит вас обратиться по адресу: улица Лазо, дом 1", – такой текст оставляют на "опечатанной" квартире. На некоторых бумажных вырезках указана фамилия самого призывника и номер телефона, на который можно обратиться. Об официальном оформлении "документа" не говорится: нет ни подписи, ни штампа.



Сообщения на "опечатанных" дверях / Фото из соцсетей



Приглашение в военкомат / Фото из соцсетей

Россиянам принудительно вручают повестки: последние новости

Уклоняющие, пытающиеся сбежать из России, получают повестки на границе с Грузией . Подлежат ли граждане иска, на месте проверяет оперативная группа.

Вскоре на границе с Грузией россия развернет мобильный пункт военкомата, потому что огромные очереди россиян видны даже из космоса .

Списки призывников получили и российские аэропорты . Граница не прошла по меньшей мере двадцать мужчин.

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