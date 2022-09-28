В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что соответствующие меры Россия предпринимает в отдаленных населенных пунктах. В так называемых "глубинках" мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

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Россия мобилизует онкобольных

При этом в Генштабе ВСУ зафиксировали нередкие случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60 лет.

Сообщается, что в отдельных регионах российское население пытается сопротивляться принудительной мобилизации.

В Генштабе отмечают неготовность реализации мер по мобилизации на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Там вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму и средства защиты.

В Крыму люди пытаются откупиться от мобилизации

Также сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации. В частности, в оккупированном Крыму мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой.

Кроме того, россияне пытаются бежать за границу, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

Россия проводит мобилизацию: главное на данный момент

Россия на фоне потерь и неудач в войне против Украины отважилась 21 сентября объявить частичную мобилизацию. По официальной информации, в России должны призвать 300 тысяч человек.

Впрочем, следует отметить, что в России с начала полномасштабного вторжения продолжалась скрытая мобилизация. Также оппозиционные СМИ сообщили, что в указе путина есть тайный пункт, поэтому в России могут мобилизовать до 1,2 миллиона человек.

Интересно, что в Украине зафиксировали первого российского военного, которого россия мобилизовала на фронт с 21 сентября. Российский оккупант сдался в плен ВСУ.

По данным СМИ, президент россии владимир путин несколько сотен тысяч мобилизованных солдат хочет отправить на Харьков и Одессу.

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