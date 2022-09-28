У Генеральному штабі ЗСУ розповів, що відповідні заходи росія здійснює у віддалених населених пунктах. У так званих "глубінках" мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

До теми США закликали своїх громадян негайно покинути росію

Росія мобілізує онкохворих

При цьому у Генштабі ЗСУ зафіксували непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за 60 років.

Повідомляється, що в окремих регіонах російське населення намагається чинити спротив примусовій мобілізації.

У Генштабі відзначають неготовність реалізації заходів мобілізації на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Там новоприбулий особовий склад повинен власним коштом придбати зимову форму та засоби захисту.

У Криму люди намагаються відкупитися від мобілізації

Також зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Зокрема, в окупованому Криму чоловіки з метою уникнення мобілізації намагаються відкупитися хабарем.

Окрім того, росіяни намагаються втекти за кордон, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

Росія проводить мобілізацію: головне на цей момент

Росія на тлі втрат і невдач у війні проти України наважилася 21 вересня оголосити часткову мобілізацію. За офіційною інформацією, у росії мають призвати 300 тисяч людей.

Втім, слід зазначити, що в росії від початку повномасштабного вторгнення тривала прихована мобілізація. Також опозиційні ЗМІ повідомили, що в указі путіна є таємний пункт, тому в росії можуть мобілізувати до 1,2 мільйона людей.

Цікаво, що в Україні зафіксували першого російського військового, якого росія мобілізувала на фронт з 21 вересня. Російський окупант здався у полон ЗСУ.

За даними ЗМІ, президент росії владімір путін кілька сотень тисяч мобілізованих солдатів хоче відправити на Харків та Одесу.

Вас це може зацікавити – путін насправді почав мобілізацію ще 18 вересня: дивіться відео