Часткова мобілізація в росії продовжує набирати обертів. А разом із нею військо країни-агресорки поповнюється свіжим "гарматним м'ясом". І його, повідомляють джерела, близькі до кремля, відправляють на Харків і Одесу.

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Путін усе ще прагне захопити Україну

На цьому наголошують співрозмовники журналістів. Вони зауважили, що попри примарність успіхів на фронті, диктатор з кремля не відмовляється від своєї цілі.

А часткова мобілізація, покликана поповнити знекровлене російське військо, може повернути ворогові ініціативу на фронті. Ба більше, за допомогою сотень тисяч військових загарбники зможуть просунутися далі, захопивши великі міста нашої держави. Мовиться про Харків і Одесу.

Тож, переконані джерела з кремля, Україні вдасться залишити лише частину територій, які вона контролювала до повномасштабного вторгнення. Мовляв, армія росії боротиметься із ЗСУ до останнього. І робитиме це доти, поки наша держава не віддасть бодай частину того, що вже вдалося захопити.

Водночас самі журналісти цю амбітність ворога не поділяють. Вони вважають, що 300 тисяч військових не зможуть переламати хід війни. Особливо, якщо враховувати відсутність навичок і мотивації. Військові аналітики припускають, що цього числа достатньо буде лише для стримування України. Нашому війську буде складніше проводити контрнаступ у таких умовах, і це факт.

Росіяни вже готують полки на фронт

У Генштабі ЗСУ повідомили про підкріплення. Воно прибуло до 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії. Цей полк уже готують до відправлення до зони ведення бойових дій. Але сам процес відбувається поспіхом. Що стосується обіцяної підготовки, то її немає.

Але і це ще не все. Військово-політичне керівництво росії проводить не лише часткову, а й так звану "самомобілізацію". Уже надходять відомості про те, що до окупантів, які вже воюють на території України, підвозять новеньких. Для підкріплення вкотре обрали маргіналізовану верству суспільства. Цього разу тих, хто сидів за ґратами за скоєння кримінальних злочинів.

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