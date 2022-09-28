Казахи перевиховують росіян

У мережу потрапило відео, де казах запитує у перехожих росіян, чий Крим, а ті чомусь розгубились. Сказали, що це територія людей, які там живуть.

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Також чоловік запитував чий Донецьк і Луганськ – на що нещасні і перелякані росіяни знову не змогли відповісти чітко, запинались, говорили, що не усе так однозначно.

Тоді казах уже запитав чий Павлодар, куди власне втекли росіяни і ті знову запинались. Зрештою, чоловіки таки здогадались сказати, що "офіційно" Павлодар – це Казахстан.

Нерви чоловіка, який знімав відео, вкотре похитнулись. Він уже доволі злісно перепитав, як це "офіційно"? Невже, може бути ще якось?

Далі чоловік присоромив росіян, що ті так безсовісно втекли зі своєї країни, замість того, аби боротись за свої права, виходити на мітинги та протестувати проти путінського режиму, якщо він їм дійсно не подобається.

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Після оголошення путіним часткової мобілізації росіяни масово почали виїжджати у Казахстан. Це при тому, що раніше вони зневажливо ставилися до казахів, які приїжджали у їхню країну. Москвичі не хотіли здавати їм квартири в оренду й наголошували, що "Москва не гумова".

Приймати у себе громадян держави, яка напала на іншу, казахи не хочуть.

Довідка! Ще станом на 23 вересня кількість росіян, які з початку повномасштабної війни в Україні втекти у Казахстан, перевалила за півтора мільйона. Зараз їх може бути ще більше, адже після оголошення мобілізації на кордоні утворилися величезні черги.

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