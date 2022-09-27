Тисячі потенційних призовників кинулися до Казахстану, щоб сховатися від повісток. Місцеві жителі обурюються таким напливом росіян.

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Як утікачі-ухилянти завдають клопоту казахам

Через росіян у Казахстані виросли ціни на оренду. За словами студентки одного з казахських вишів Айші, багато її знайомих не можуть зняти житло через наплив непроханих гостей.

Через те, що у гуртожитках не вистачає місць студенти винаймали квартири чи кімнати. Зараз вони не можуть цього собі дозволити, бо власники житла почали надміру підіймати ціни через великий попит.

Я взагалі не розумію казахів, які зараз готові у всьому допомагати цим росіянам. І роботу їм дати, і житло. Вони завжди нас ображали, коли ми приїжджали до них працювати в Москву. Мого брата, який поїхав на заробітки на будівництво, обзивали там, не доплачували. А якось у метро мало не побили,

– каже Айша.

Ціни на продукти теж зросли. За словами місцевих жителів, росіяни скуповують алкоголь, дорогі сорти сиру, м'ясо та інші продукти. Те що більшість казахів не можуть собі дозволити – по кишені ухилянтам.

Люди бідкаються, що через приїжджих росіян вони бояться втратити роботу. Хоча зарплати в Казахстані порівняно з Москвою невеликі, утікачі можуть шукати роботу в новій країні, бо не планують найближчим часом повертатися.

У мене невістка працює медсестрою в лікарні, там уже лікарі та молодший персонал переживають, що зараз на роботу прийдуть московські медики та місцевих фахівців почнуть звільняти,

– хвилюється жителька Алмати Фатіма.

Деякі казахи припускають, що росіяни можуть згодом захопити і їхні території. Вони не довіряють втікачам країни-агресорки.

Вони не вивчатимуть казахську мову. Вони розмовлятимуть російською. А потім почнуть вимагати, щоб нею навчали в школах, використовували в державних установах. Саме так росіяни розпочинають свої захоплення територій. Потім прийдуть російські військові й скажуть, що захищатимуть росіян на нашій території. Нам потрібно терміново вживати заходів, щоб убезпечити себе від засилля росіян,

– стверджує Амір з Алмати.

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Деякі місцеві жаліють горе-утікачів. Наприклад, директорка кінотеатру у прикордонному місті Уральськ Ділара вважає, що потрібно допомагати росіянам, які втікають від призову. Жінка навіть дозволила їм жити у кінозалі.

За це вона згодом отримала шквал хейту. Мовляв, ті, хто втік, потім підписуватимуть, що хочуть приєднати Уральськ до росії.

Вони їдуть сюди автомобілями, на яких наклеєно Z. Вони навіть не збираються їх знімати. Тобто війну проти українців вони підтримують, а от сидіти в окопах не хочуть. Мене, та й багатьох моїх друзів, це обурює. Адже саме завдяки їхній підтримці зараз триває війна,

– висловлює свою думку студентка Айша.

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Як росіяни втікають від призову: останні новини

Російські "туристи" кинулися до безвізових країн, коли влада оголосила про часткову мобілізацію. Чоловіки були готові платити по 21 000 чи навіть 27 000 доларів за місце на приватному літаку.

Утікачі найчастіше направляються у Вірменію, Казахстан, Азербайджан, Фінляндію та Туреччину. На кордоні з Грузією теж зараз кілометрові черги.

Величезна черга з автомобілів утворилася і на монгольському кордоні. Тим часом МЗС Монголії спростували цю інформацію і запевняли, що вона не відповідає дійсності.

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