Мовиться про перельоти до Вірменії, Азербайджану та Туреччини. Щоб потрапити у ці країни, візи росіянам не потрібні.

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Як росіяни тікають від мобілізації

Ціна оренди восьмимісного літака коливається від 86 000 – 151 000 доларів. За словами директора з розвитку компанії "Ваш чартер" Євгенія Бикова, нині ситуація зовсім божевільна.

Ми отримували 50 запитів на день, зараз їх близько 5 тисяч. Ми просто не можемо знайти достатньо місць для всіх,

– заявив він.

Биков зазначив, що найдешевше місце на чартерному комерційному літаку до Єревану коштувало понад 3 000 доларів.

У компанії FlightWay розповіли, що також спостерігають зростання кількості запитів на рейси в один бік до Вірменії, Туреччини, Казахстану та Дубая. Таким чином попит зріс у 50 разів.

Крім того, деякі компанії фрахтують літаки, щоб переправити росіян. Як повідомляли росЗМІ, одна компанія з розробки відеоігор у Москві зафрахтувала цілий рейс, щоб вивезти співробітників із країни.

Як росіяни тікають з країни через мобілізацію

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Грузією розтягнулись кілометрові черги росіян. Вони тікають через КПП "Верхній Ларс". Зараз там люди чекають у черзі по 40 – 50 годин.

Також на кордоні з Фінляндією та Казахстаном утворилися кілометрові затори. Таким чином росіяни продовжують виїжджати зі своєї країни через оголошену мобілізацію.

Крім того, велика черга автомобілів утворилася на кордоні з Монголією.

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