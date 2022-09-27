Речь идет о перелетах в Армению, Азербайджан и Турцию. Чтобы попасть в эти страны, визы россиянам не нужны.

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Как россияне бегут от мобилизации

Стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от 86 000 – 151 000 долларов. По словам директора по развитию компании "Ваш чартер" Евгения Быкова, сейчас ситуация совсем сумасшедшая.

Мы получали 50 запросов в день, сейчас их около 5 тысяч. Мы просто не можем найти достаточно мест для всех,

– заявил он.

Быков отметил, что самое дешевое место на чартерном коммерческом самолете в Ереван стоило более 3 000 долларов.

В компании FlightWay рассказали, что также наблюдают рост количества запросов на рейсы в одну сторону в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай. Таким образом, спрос вырос в 50 раз.

Кроме того, некоторые компании фрахтуют самолеты, чтобы переправить россиян. Как сообщали РосСМИ, одна компания по разработке видеоигр в москве зафрахтовала целый рейс, чтобы вывезти сотрудников из страны.

Как россияне бегут из страны из-за мобилизации

Ранее сообщалось, что на границе с Грузией растянулись километровые очереди россиян. Они сбегают через КПП "Верхний Ларс". Сейчас там люди ждут в очереди по 40 – 50 часов.

Также на границе с Финляндией и Казахстаном образовались километровые пробки. Таким образом россияне продолжают уезжать из своей страны из-за объявленной мобилизации.

Кроме того, большая очередь автомобилей образовалась на границе с Монголией.

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