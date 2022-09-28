Вражеские силы могут находиться в таком тупике, что даже не смогут отступать с позиций. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Эксперт отметил, что у "лиманской группировки" российских войск мало шансов на то, чтобы выйти из окружения, которое готовят для них ВСУ.
Я склоняюсь к мнению, что российским войскам дали приказ стоять до последнего. На фоне сокрушительного поражения на Харьковщине там стоят остатки 20-й армии, которые пытаются удержаться по линии Лимана. Неизвестно, где их предел героизма и для чего его проявлять на чужой земле, но возможности какие-то у них есть,
– объяснил обозреватель.
По его словам, вполне возможно, что российские военные в этом районе либо просто боятся, что сядут в россии в тюрьму, если отойдут или сдадутся в украинский плен, либо опасаются "заградительных отрядов" с кадыровцами и тому подобное.
Они могут быть в таком тупике, что и отступить не смогут, если у них есть желание. Украинские силы делают свою работу, и все меньше у врага вариантов для отступления, потому что там создается окружение. "Вариантов, куда можно было бы бежать – не так много. Есть только одна дорога, по которой это можно сделать", – добавил специалист,
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По его мнению, уже сейчас не исключено, что этот путь может находиться под огневым контролем ВСУ, срывающим логистику и обеспечение россиян.
"Эта группировка войск может быть обречена, остаться без боеприпасов и дальше, если не сдаваться, то что им еще в этой ситуации делать? Поэтому я не вижу каких-то оптимистичных сценариев для российских войск, которые там остались. Россия будет пытаться бросать мобилизованных, чтобы где-то ситуацию исправить, но я не думаю, что это им каким-то образом поможет", – резюмировал Мусиенко.
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- ВСУ укрепляют позиции вокруг Лимана, чтобы оперативно оцепить вражескую армию. Наши воины успешно продвигаются в город. Об этом заявили в американском Институте по изучению войны.
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