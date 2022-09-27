Об успехах контрнастапления ВСУ в Харьковской области в интервью 24 каналу рассказал представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев. По его словам, ошибка россиян заключалась в том, что "они очень расслабились".

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Успешному контрнаступлению помогло западное оружие

Как отметил Константин Немичев, украинские силы воспользовались тем, что российские захватчики расслабились. Он рассказал, что россияне не успевали понять, что происходит.

Кроме того, представитель спецподразделения Kraken сказал, что весомое значение имело вооружение, которое Украина получила от партнеров.

Кроме того, поступило вооружение и техника, натренированные в дружественных странах бойцы. Это была совокупность фактов. Поэтому когда мы, Вооруженные Силы начали наступление, оккупанты просто не успевали понять, что одни бригады ВСУ уже были в тылу, а другие штурмовали вражеские позиции. Они не были готовы к этому,

– заявил Константин Немичев.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В августе сообщалось, что украинские военные прорвали первую линию обороны врага, после чего началось контрнаступление в Херсонской области. В то же время ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области.

В течение двух недель наши защитники освободили от врага почти всю территорию Харьковской области. В частности, россиян выбили из Изюма, Балаклеи и Купянска.

Президент Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что на Востоке наши воины освободили 9 тысяч квадратных километров, деоккупировав около 400 населенных пунктов.

27 сентября стало известно, что в Харьковской области под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт. Украинские защитники освободили поселок Пески-Радьковские Боровской общины.

Вместе с тем после освобождения территорий становятся известными факты зверств оккупантов. 16 сентября под Изюмом обнаружили 445 могил с крестами. На месте трагедии побывали журналисты и показали жуткие кадры.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что обнаружено еще два места массового захоронения.

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