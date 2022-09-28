Об этом сообщил военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц". Этот поселок расположен в Краматорском районе Донецкой области.

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ВСУ освободили Новоселовку

Военные из Глубоччины вместе с бойцами Нацгвардии Украины освободили поселок Новоселовка в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области. Они уже установили там украинский флаг.

В Новоселовке развевается украинский флаг: смотрите видео

Где Новоселовка расположена на карте:

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