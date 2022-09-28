Про це повідомив військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц". Це селище розташоване у Краматорському районі Донецької області.
Важливо Як прапор України знову замайорів у Куп'янську-Вузловому: розвідка показала яскраве відео
ЗСУ звільнили Новоселівку
Військові з Глибоччини разом з бійцями нацгвардії України звільнили селище Новоселівка в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Вони вже встановили там український прапор.
У Новоселівці замайорів український прапор: дивіться відео
Де Новоселівка розташована на карті:
ЗСУ продовжують звільняти наші території: останні новини
- 27 вересня українські захисники деокупували Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Там замайорів наш прапор.
- Також ЗСУ звільнили селище Піски-Радьківські Борівської громади. На його деокупацію всі чекали особливо.
- До речі, на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області. Там вже почали відновлювати інфраструктуру.
Варте уваги – ЗСУ остаточно звільнили Піски-Радьківські на Харківщині: дивіться відео