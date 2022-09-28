Про це повідомив військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц". Це селище розташоване у Краматорському районі Донецької області.

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ЗСУ звільнили Новоселівку

Військові з Глибоччини разом з бійцями нацгвардії України звільнили селище Новоселівка в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Вони вже встановили там український прапор.

У Новоселівці замайорів український прапор: дивіться відео

Де Новоселівка розташована на карті:

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