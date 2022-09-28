Ворожі сили можуть перебувати у такій безвиході, що навіть не матимуть змоги відступати з позицій. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Експерт зазначив, що у "лиманського угруповання" російських військ мало шансів на те, щоб вийти з оточення, яке готують для них ЗСУ.

Я схиляюсь до думки, що російським військам дали наказ стояти до останнього. На тлі нищівної поразки на Харківщині, там стоять залишки 20-ї армії, які намагаються втриматися по лінії Лиману. Невідомо, де їхня межа героїзму і для чого його проявляти на чужій землі, але можливості якісь у них є,

– пояснив оглядач.

За його словами, цілком можливо, що російські військові у цьому районі або просто бояться, що сядуть у росії до в'язниці, якщо відійдуть або здадуться в український полон, або ж остерігаються "загороджувальних загонів" з кадирівцями тощо.

"Вони можуть бути у такій безвиході, що й відступити не зможуть, якщо у них є бажання. Українські сили роблять свою роботу, і все менше у ворога варіантів для відступу, тому що там створюється оточення. Варіантів, куди можна було б тікати – не так багато. Є лише одна дорога, по якій це можна зробити", – додав фахівець,

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Чому окупанти приречені під Лиманом: дивіться відео

На його думку, вже зараз не виключено, що цей шлях може перебувати під вогневим контролем ЗСУ, які зривають логістику й забезпечення росіян.

"Це угруповування військ може бути приреченим, залишитись без боєприпасів і далі, якщо не здаватися, то що їм ще у цій ситуації робити? Тому я не бачу якихось оптимістичних сценаріїв для російських військ, які там залишилися. Росія намагатиметься кидати мобілізованих, щоб десь ситуацію виправити, але я не думаю, що це їм якимсь чином допоможе", – резюмував Мусієнко.

Лиман звільняють від загарбників: останні новини

ЗСУ зміцнюють позиції навколо Лимана, щоб оперативно оточити ворожу армію. Наші воїни успішно просуваються до міста. Про це заявили в американському Інституті з вивчення війни.

У коментарі 24 каналу військовий експерт Роман Світан зазначив, що Лиман "аж проситься" в оточення. Мовляв, з півдня він затиснутий водною перешкодою, там протікає Сіверський Донець, а праворуч річки – потужне угруповання ЗСУ.

Місто можуть звільнити від ворога вже за декілька наступних днів. Таку думку висловив австрійський аналітик Том Купер.

27 вересня наші воїни деокупували Новоселівку, що поблизу Лимана.

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