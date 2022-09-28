Шансы на выживание оккупантов тают

А все потому, что эта дорога находится под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины.

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Конечно, от Торского можно организовать дружеское движение на Терны, но когда что-то у ВСУ оказывается под огневым контролем, после этого следует ожидать и чего-нибудь большего.

Не знаю, на что рассчитывают остающиеся в Лимане оккупанты, ведь очевидно, что через два – три дня, возможно неделю, выход из этой локации они уже не смогут осуществить никаким иным образом, кроме как по расчету 200 – 300 – 400.

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Ситуация оккупантов в Лимане становится практически безнадежной, благодаря действиям ВСУ / Коллаж 24 канала

Что происходит на фронте возле Лимана

Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские войска укрепляют свои позиции вблизи Лимана в Донецкой области, постепенно освобождая прилегающие к нему населенные пункты.

Сейчас там идут ожесточенные бои, но вскоре украинская армия сможет взять группировку российских оккупантов в оперативное окружение.

Для этого нужно полностью перерезать им логистические артерии.

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