Президент россии приехал в Узбекистан как неудачник, которого никто не уважает в мире. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.

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"Помойное ведро" вместо поддержки

Эксперт отметил, что путин приехали на саммит стран ШОС за поддержкой, однако все пошло не по плану.

Он получил "помойное ведро" на голову, которое ему надели поочередно каждый из участников ШОС... Путин, отворачиваясь спиной к Западу, и лицом возвращаясь к Востоку, получил от Востока четкие и понятные указания: "не нужно здесь твое лицо с очень простой причины – потому что его нет, ты потерял лицо, ты проиграл, поэтому ты здесь не нужен",

– объяснил обозреватель.

По его словам, путин "потерял лицо", поскольку не поддержал своего военного союзника – Армению в конфликте с Азербайджаном.

"Путин приехал неудачником. На Востоке, куда обратился путин, там неудачников просто ставят "на четвереньки" и заставляют лизать сапоги. Для путина это был намек, что дальше будет именно такое отношение. Также это первый международный визит, на котором путин появился после тяжелого поражения от украинской армии", – рассказал Яковенко.

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По его мнению, путину на саммите ШОС лидеры азиатских стран завуалированно сказали, что "он потерял лицо, он никто, зовут его никак, и что его здесь не ждут".

"Именно в переводе с восточного этикета сказали путину практически все члены ШОС", – добавил оппозиционер.

Путин получил "помоечное ведро" на голову во время саммита ШОС: смотрите видео

Как унижали путина

Яковенко отметил, что унижение путина в Самарканде выражалось через ряд моментов.

"Начнем с типично восточного издевательства с помощью мелких нарушений этикета. Кто встречал путина в Самарканде? Не президент Узбекистана. Тот встречал Си Цзиньпиня. Путина встречало второе лицо – премьер-министр. Так все указали путину место "ступенью ниже", чем Си Цзиньпиню", – объяснил эксперт.

Следующими "актами унижения" российский оппозиционный политик указал ожидание главы кремля во время личных встреч.

Путин ждал на встрече президента Кыргызстана некоторое время. Хотя он обычно опаздывал на несколько часов к королеве Великобритании, Папе Римскому, остальным лидерам. А сейчас путин ждет кого? Президента Кыргызстана. Это еще одна "пощечина". Целый ряд "пощечин" и подзатыльников, которые путин получал во время своего визита,

– продолжил Яковенко.

По его словам, другое проявление унижения было "в интонациях" .

"Путину четко заявил Си Цзиньпин, что он во встрече с президентом Казахстана Токаевым сказал, что Китай будет выступать за территориальную целостность Казахстана. Но ведь от кого? Где угроза? Пожалуй, от северного соседа, который имеет самую большую сухопутную границу с Казахстаном? Понятно, что путину сказали не лезть туда никогда. Это еще одна "пощечина", – добавил эксперт.

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Самой главной "пощечиной" собеседник считает то, о чем договорились страны ШОС.

"Главным решением первого дня было создание торгового пути из Китая через страны Центральной Азии – через Турцию, в Европу. Весь этот путь проходит в обход россии. То есть россия не нужна, россия – это лишний человек на Востоке. Это было сказано путину совершенно четко и откровенно: "путин, ты здесь лишний на Востоке", – резюмировал Яковенко.

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