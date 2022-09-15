Путин же у нас и на конях катается, и с шойгу в лес ходит, чтобы торсом своим светить. Так что не гоже челяди брать и злоупотреблять водкой. Но что им еще остается делать, если ВСУ проводят столь молниеносное контрнаступление?

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Диктатор пропагандирует здоровый образ жизни

Начнём с цитаты путина, чтобы потом ввести вас кратко в курс дела. Ее он озвучил во время встречи с главой Владимирской области александром аудеевым, передают россСМИ.

Нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут,

– сказал путин.

Но здесь диктатор решил оговориться, что его приспешникам пугаться не стоит. Мол, никто поднимать цены и запрещать выпивать не будет. В стране же займутся "пропагандой здорового образа жизни". Пожалуй, там появится своя линейка уходовой мужской косметики, в которой во всех рекламах на коне будет сам путин.

Заметим, что накануне путин уже встречался с главой Кировской области александром соколовым. С ним он также обсудил "высокий уровень алкоголизации населения". Мол, на это очень важно обратить внимание. Заметим, что если бы не выпивка, то и мобилизовать никого россияне не смогли.

Интересно, что эти два региона, по данным минохраны россии, вообще не испытывают проблем со злоупотреблением алкоголем. Так что соответствующие наставления от диктатора не понимают ни местные жители, ни сами губернаторы. Не исключено, что на фоне других регионов в этих областях просто пьют меньше.

Сели на бутылку с февраля

С журналистами пообщались источники, приближенные к кремлю. Вот они заметили, что путин начал говорить об алкоголизме не на фоне данных минохраны. Он просто судит все по своему окружению.

Мол, с начала полномасштабного вторжения в россию чиновники начали еще больше пить. И делают они это более регулярно, чем обычно. А больше всего беспокоит путина тот факт, что среди тех, кто крепко присел на бутылку, – "некоторые люди из его ближнего окружения".

Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы,

– подчеркивает один из собеседников.

А поскольку захватить Украину за 3 дня не удалось, то вместо праздновать с рюмкой водки – российское руководство просто запивает свое горе. Собеседник метко подчеркнул: они как в феврале подсели на рюмку, так и втянулись.

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