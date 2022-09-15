Путін же у нас і на конях катається, і з шойгу в ліс ходить, щоб торсом своїм світити. Тож не гоже челяді брати і зловживати оковитою. Але що їй ще залишається робити, якщо ЗСУ проводять настільки блискавичний контрнаступ?

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Диктатор пропагує здоровий спосіб життя

Розпочнімо з цитати путіна, щоб потім ввести вас коротко у курс справи. Її він озвучив під час зустрічі з главою Володимирської області алєксандром авдєєвим, передають росЗМІ.

Потрібно таки розгорнути пропаганду здорового способу життя. Потрібно займатися цим просто, не віддавати на відкуп, не думати, що це якась другорядна річ: п'ють мужики й надалі пити будуть,

– сказав путін.

Але тут диктатор вирішив обмовитися, що його посіпакам лякатися не варто. Мовляв, ніхто підіймати ціни та забороняти випивати не буде. Натомість у країні займуться "пропагандою здорового способу життя". Мабуть, там з'явиться своя лінійка доглядової чоловічої косметики, в якій у всіх рекламах на коні буде сам путін.

Зауважимо, що напередодні путін уже мав зустріч з главою Кіровської області алєксандром соколовим. З ним він також обговорив "високий рівень алкоголізації населення". Мовляв, на це надзвичайно важливо звернути увагу. Зауважимо, що якби не випивка, то і "мобілізувати" нікого росіяни не змогли.

Цікаво, що ці два регіони, за даними мінохорони росії, узагалі не мають проблем зі зловживання алкоголем. Тож відповідні настанови від диктатора не розуміють ані місцеві мешканці, ані самі губернатори. Не виключено, що на фоні інших регіонів у цих областях просто п'ють менше.

Сіли на пляшку з лютого

З журналістами поспілкувалися джерела, наближені до кремля. От вони зауважили, що путін почав говорити про алкоголізм не на тлі даних мінохорони. Він просто судить усе по своєму оточенні.

Мовляв, від початку повномасштабного вторгнення у росії чиновники почали ще більше пити. І роблять вони це регулярніше, ніж зазвичай. А найбільше турбує путіна той факт, що серед тих, хто міцно присів на пляшку, – "деякі люди з його ближнього оточення".

Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори,

– наголошує один зі співрозмовників.

А оскільки захопити Україну за 3 дні не вдалося, то замість святкувати з чаркою оковитої – російське керівництво просто запиває своє горе. Співрозмовник влучно підкреслив: вони як у лютому підсіли на чарку, так і втягнулися.

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