Об этом 24 каналу рассказал журналист и международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, во время саммита путин должен был встретиться с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Последний заставил российского диктатора его ждать.

К теме В ближайшее время путина могут убрать: в кремле уже к этому готовятся и составили план

Это забавно, ведь путин регулярно сам использует этот трюк. Его ждали и Барак Обама, и королева Британии Елизавета II. А теперь глава Кыргызстана заставил ждать путина.

россия теперь главарь стран-изгоев

Как отмечает Яковина, российская внешняя политика серьезно уменьшилась по масштабам. Ранее оккупанты позиционировали себя как одну из ведущих мировых держав. Теперь они – главное государство среди стран-изгоев – Ирана, Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы.

Это выглядит несколько разительно даже для представителей российской элиты. Они метили себе в лорды и высшие когда Нью-Йорка, а теперь находятся в окружении северокорейских генералов и иранских аятол, –

отметил Яковина.

Кроме того, на саммите ШОС путин впервые с начала полномасштабной войны встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем. Там российский диктатор сказал, что понимает, что Китай озабочен ситуацией в Украине. То есть путин публично признал, что Пекин недоволен сложившейся ситуацией.

Яковина также напомнил недавнее заявление представителя китайского МИД, который отметил, что Пекин возобновит экономическое сотрудничество с москвой на всех фронтах, но когда российские войска покинут Украину

Китай прямо говорит – останавливайте эту фигню. Хватит. Китай боится, что путин в своем безумии пойдет по стопам Гитлера и полностью проиграет войну. А тогда в россию может прийти проамериканский режим. Для Китая это страшная опасность. –

подчеркнул Яковина.

Китай планирует стать страной №1 во второй половине XXI века. А для этого им нужны дешевые российские ресурсы и территории, которые они могут осваивать. Поэтому китайцы сейчас сигнализируют путину – "прекращай войну, и мы еще сможем тебя спасти. Если не прекратишь – ты не удержишься".

Яковина о встрече путина с Си Цзиньпинем: смотрите видео

Добавим, ранее путин часто заставлял представителей из разных государств ждать его на официальных встречах. Королева Британии ждала 14 минут, Барак Обама – 40 минут, Папа Римский Франциск – 50 минут, бывший канцлер Германии Ангела Меркель – час и т.д.