Путин любит заставлять других ждать себя. Так он демонстрирует свое величие и превосходство. Однако теперь ситуация кардинально изменилась, и униженный путин сам должен ждать.

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Президент Кыргызстана опустил путина

Войной, развязанной диктатором в Украине, а также поражениями его армии, он опустился на другой уровень. Теперь сам путин ждет других президентов. В частности, ему пришлось несколько минут смущаться и просматривать какие-то бумаги, пока не появился Садыр Жапаров. Когда же президент Кыргызстана приблизился, агрессор радостно улыбался и протянул ему руку. После этого он даже первый полез с объятиями. По-видимому, радовался, что его минута стыда завершилась.

Кого заставлял ждать путин

Раньше опоздание на официальные встречи было особой манерой путина. В частности, он заставлял ждать:

королеву Великобритании – 14 минут;

президента США Барака Обаму – 40 минут;

короля Испании Хуана Карлоса – 20 минут;

Папу Римского Франциска – 50 минут;

украинского беглого президента Виктора Януковича – более 3 часов;

канцлеру США Ангелу Меркель – час.

В США говорили, что за опоздание к Обаме президент россии даже не извинился. Когда же в Москву прибыл глава Госдепа США Джон Керри, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, путин принял его на 3 часа позже.

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