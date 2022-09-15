Путін полюбляє змушувати інших чекати на себе. Так він демонструє свою велич та перевагу. Однак тепер ситуація кардинально змінилася, й принижений путін сам повинен чекати.

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Президент Киргизстану опустив путіна

Війною, яку диктатор розв'язав в Україні, а також поразками його армії, він опустився на інший рівень. Тепер сам путін чекає на інших президентів. Зокрема, йому довелося кілька хвилин ніяково стояти та переглядати якісь папери, поки не з'явився Садир Жапаров. Коли ж президент Киргизстану наблизився, агресор радісно заусміхався й простягнув йому руку. Після того він навіть перший поліз з обіймами. Мабуть, радів, що його хвилина сорому завершилася.

Кого змушував чекати путін

Раніше спізнення на офіційні зустрічі було особливою манерою путіна. Зокрема, він змушував чекати:

королеву Великої Британії – 14 хвилин;

президента США Барака Обаму – 40 хвилин;

короля Іспанії Хуан Карлос – 20 хвилин;

Папу Римського Франциска – 50 хвилин;

українського президента-втікача Віктора Януковича – понад 3 години;

канцлерку США Ангелу Меркель – годину.

У США казали, що за запізнення до Обами президент росії навіть не перепросив. Коли ж у Москву прибув глава Держдепу США Джон Керрі, аби обговорити ситуацію в Сирії, путін прийняв його на 3 години пізніше.

Президент Киргизстану запізнився на зустріч з путіним: відео