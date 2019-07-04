Путін запізнився на зустріч із Папою Римським, як і 4 роки тому: фото

Президент РФ Володимир Путін 4 липня прибув з офіційним візитом до Риму. Лідер Росії запізнився на заплановану зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Путін запізнився на 1 годину, пише "Європейська правда". У 2015 президент Росії під час візиту до Італії також запізнився на заплановану зустріч з Папою Римським.

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Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Однак президентський літак Путіна приземлився в аеропорту "Фьюмічіно" в Римі лише о 12:58. Після цього російський президент одразу відправився до Ватикану і прибув о 14:07.



Путін зустрівся з Папою Римським

З першої години біля Апостольского палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти та почесна гвардія.

Окрім того, у Римі через приїзд Володимира Путіна посилили заходи безпеки, заблокували рух транспорту в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, а також заборонили акції протесту. Більше того правоохоронці контролюють повітряний простір над Римом.



Через візит Путіна у Ватикані та Римі посилили заходи безпеки/ Фото: "Європейська правда"

Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

Візит Путіна до Рима триватиме близько 10 годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелли, а потім проведе переговори з прем'єр-міністром Джузеппе Конте і спільну прес-конференцію.

Що відомо про минулі зустрічі Путіна і Папи Римського?До цього Путін двічі зустрічався Папою Франциском – у листопаді 2013 і в червні 2015 року. Останнього разу президент Росії на годину запізнився на зустріч. Проте вона таки відбулася і Франциск закликав президента Путіна "докласти щирі і великі зусилля" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край війні на Донбасі. Після закінчення переговорів Франциск подарував Путіну медаль із зображенням ангела-миротворця.