Хотя правила Организации договора коллективной безопасности предусматривают коллективный ответ всех членов организации в случае нападения на одного из них. Хотя ранее премьер Никол Пашинян уже получал отказ в помощи путина. Об этом в эфире 24 канала сказал экономический и политический эксперт Валерий Клочок.
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По его словам, Пашинян еще раньше поднял ставки и официально обратился за помощью в ОДКБ. Эта попытка, вероятнее всего, не понравилась путину. Организация же продемонстрировала неспособность выполнить свою функцию по защите членов организации.
Сегодня стоит вопрос по-другому. Путин сам просит помощи у Центральной Азии. У него сейчас очень серьезные проблемы, ему просто нечем оказывать помощь Азербайджану или Армении,
– подчеркнул Клочок.
Все это кремлевский диктатор понимает, но публично этого не признает.
Поэтому сейчас пути просто бросили Армению, добавил эксперт.
Эксперт также напомнил, что протесты в Казахстане также развязались внутренними силами, но под прикрытием ОДКБ. Ненужность этой структуры уже приходилась неоднократно.
Пашинян может скоро уйти с должности
Клочок также считает, что рано или поздно Пашиняна "уберут" с должности. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Армении собралось несколько тысяч человек, обвиняющих Никола Пашиняна в якобы готовности пойти на территориальный компромисс с Азербайджаном.
путинский режим может рухнуть
Вместе с тем, такие "просьбы" путина выгодны для Украины. Сейчас очень удобен случай разрешать внутренние конфликты странам, даже военные, в которых они есть. Речь идет о Грузии, Молдове, Армении и других.
"В этой модели мы можем прийти к тому, что действующий путинский режим может быть свергнут. Тем более кремль сейчас показывает свою слабость. Она очевидна. И Армения – дополнительное доказательство этому", – подчеркнул специалист.
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Конфликт между Арменией и Азербайджаном: все, что известно
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.
- 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.
- Впрочем, в Минобороны Азербайджана считают, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.
- В тот же день, 13 сентября, страны якобы договорились о режиме прекращения огня.
- 14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил ФСБ России. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.
- Однако специалисты сходятся на том, что путин не заинтересован в том, чтобы открывать новый фронт.