Хотя правила Организации договора коллективной безопасности предусматривают коллективный ответ всех членов организации в случае нападения на одного из них. Хотя ранее премьер Никол Пашинян уже получал отказ в помощи путина. Об этом в эфире 24 канала сказал экономический и политический эксперт Валерий Клочок.

Будет определенное соглашение, – политолог предположил, как будет развиваться ситуация в Нагорном Карабахе

По его словам, Пашинян еще раньше поднял ставки и официально обратился за помощью в ОДКБ. Эта попытка, вероятнее всего, не понравилась путину. Организация же продемонстрировала неспособность выполнить свою функцию по защите членов организации.

Сегодня стоит вопрос по-другому. Путин сам просит помощи у Центральной Азии. У него сейчас очень серьезные проблемы, ему просто нечем оказывать помощь Азербайджану или Армении,

– подчеркнул Клочок.

Все это кремлевский диктатор понимает, но публично этого не признает.

Поэтому сейчас пути просто бросили Армению, добавил эксперт.

Эксперт также напомнил, что протесты в Казахстане также развязались внутренними силами, но под прикрытием ОДКБ. Ненужность этой структуры уже приходилась неоднократно.

Пашинян может скоро уйти с должности

Клочок также считает, что рано или поздно Пашиняна "уберут" с должности. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Армении собралось несколько тысяч человек, обвиняющих Никола Пашиняна в якобы готовности пойти на территориальный компромисс с Азербайджаном.

путинский режим может рухнуть

Вместе с тем, такие "просьбы" путина выгодны для Украины. Сейчас очень удобен случай разрешать внутренние конфликты странам, даже военные, в которых они есть. Речь идет о Грузии, Молдове, Армении и других.

"В этой модели мы можем прийти к тому, что действующий путинский режим может быть свергнут. Тем более кремль сейчас показывает свою слабость. Она очевидна. И Армения – дополнительное доказательство этому", – подчеркнул специалист.

Чего ждать союзникам России по ОДКБ: смотрите видео

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: все, что известно