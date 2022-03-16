Про це він заявив під час пресконференції. За його словами влада визнає факти, коли правоохоронці застосовували до затриманих заборонені методи допиту і навіть тортури.

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Такі варварські прояви середньовіччя суперечать нормам будь-якого прогресивного суспільства. Вони неприйнятні для нас. Щойно з'явилися перші повідомлення про подібні випадки, було дано доручення ретельно розслідувати їх,

– сказав Токаєв.

За його словами, до роботи з перших днів включилася уповноважена з прав людини. Спільна робота юристів, громадських працівників та правоохоронних органів змогла, на його думку, знизити ризики неправомірних вироків.

"Подібна практика відкритої співпраці громадянського суспільства та уповноважених органів має, на мою думку, міцно вкорінитися в нашій країні. Дякую громадським та юристам за активну позицію та професіоналізм", – додав Токаєв.

Крім цього, Токаєв заявив, що окремі чиновники об'єдналися і прагнули захопити владу для того, щоб творити беззаконня.

Протести в Казахстані: коротко про наслідки

Під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 225 осіб.

Постраждали понад 4 500 людей, тисячі були затримані.

Влада Казахстану заявила, що збитки від протестів склали 313,6 мільйона доларів. Найбільше постраждав бізнес.

19 січня з країни вивели контингент ОДКБ. Токаєв переконує, що ці війська не зробили жодного пострілу, проте відомо, що дозвіл відкривати вогонь у них був.

Як відбувались масштабні протести в Казахстані: дивіться відео