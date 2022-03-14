Казахстан направить понад 28 тонн допомоги. Мова йде про 17 найменувань ліків: антибіотики, протизапальні, протикашльові та антигіпертезивні препарати.

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Згідно з офіційними повідомленнями, гуманітарну допомогу країна надає у відповідь на звернення української сторони.

До слова, першими допомогу народу України надали прості жителі Казахстану. Люди приносили до посольства України продукти харчування, засоби гігієни, ліки та дитячі речі. Також збір пожертвувань здійснювали громадські організації.