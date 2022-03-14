Казахстан направит более 28 тонн помощи. Речь идет о 17 наименованиях лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

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Согласно официальным сообщениям, гуманитарную помощь страна оказывает в ответ на обращение украинской стороны.

К слову, первыми помощь народу Украины оказали простые жители Казахстана. Люди приносили в посольство Украины продукты питания, средства гигиены, лекарства и детские вещи. Также сбор пожертвований осуществляли общественные организации.