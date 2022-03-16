Об этом он заявил во время пресс-конференции. По его словам, власть признает факты, когда правоохранители применяли к задержанным запрещенные методы допроса и даже пытки.

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Такие варварские проявления средневековья противоречат нормам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, было дано поручение тщательно расследовать их,

– сказал Токаев.

По его словам, в работу с первых дней включилась уполномоченная по правам человека. Совместная работа юристов, общественных работников и правоохранительных органов смогла снизить риски неправомерных приговоров.

"Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, по моему мнению, укрепиться в нашей стране. Спасибо общественным и юристам за активную позицию и профессионализм", – добавил Токаев.

Кроме этого, Токаев заявил, что отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беспредел.

Протесты в Казахстане: коротко о последствиях

В ходе протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 225 человек.

Пострадали более 4 500 человек, тысячи были задержаны.

Власти Казахстана заявили, что ущерб от протестов составил 313,6 миллиона долларов. Больше всего пострадал бизнес.

19 января из страны был выведен контингент ОДКБ. Токаев убеждает, что эти войска не произвели ни одного выстрела, однако известно, что разрешение открывать огонь у них было.

Как происходили масштабные протесты в Казахстане: смотрите видео