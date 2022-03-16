Об этом он заявил во время пресс-конференции. По его словам, власть признает факты, когда правоохранители применяли к задержанным запрещенные методы допроса и даже пытки.
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Такие варварские проявления средневековья противоречат нормам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, было дано поручение тщательно расследовать их,
– сказал Токаев.
По его словам, в работу с первых дней включилась уполномоченная по правам человека. Совместная работа юристов, общественных работников и правоохранительных органов смогла снизить риски неправомерных приговоров.
"Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, по моему мнению, укрепиться в нашей стране. Спасибо общественным и юристам за активную позицию и профессионализм", – добавил Токаев.
Кроме этого, Токаев заявил, что отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беспредел.
Протесты в Казахстане: коротко о последствиях
- В ходе протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 225 человек.
- Пострадали более 4 500 человек, тысячи были задержаны.
- Власти Казахстана заявили, что ущерб от протестов составил 313,6 миллиона долларов. Больше всего пострадал бизнес.
- 19 января из страны был выведен контингент ОДКБ. Токаев убеждает, что эти войска не произвели ни одного выстрела, однако известно, что разрешение открывать огонь у них было.
Как происходили масштабные протесты в Казахстане: смотрите видео