Последствия протестов в Казахстане

Эта сумма учитывает расходы на ремонт поврежденных зданий и убытки от порчи имущества. Об этом заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

К теме Протесты в Казахстане: в Алматы нашли захоронения участников демонстраций

Всего в результате протестов пострадало 351 здание. Из них:

45 зданий государственных органов;

306 коммерческих объектов.

Повреждения получили здания в таких областях:

Алматинской,

Жамбылской,

Кызылординской,

Атырауской,

Актюбинской,

Восточно-Казахстанской,

в городе Шымкент.

Известно, что бизнес понес убытки на 188,4 миллиона долларов, а государство – на 125,2 миллиона долларов.

Где возьмут деньги на восстановление

Средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию убытков планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства. Кстати, здание резиденции главы Казахстана в Алматы будут восстанавливать силами Управления делами президента.

Коротко о протестах в Казахстане

Это может вас заинтересовать – все, что нужно знать о протестах в Казахстане: видео