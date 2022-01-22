Последствия протестов в Казахстане
Эта сумма учитывает расходы на ремонт поврежденных зданий и убытки от порчи имущества. Об этом заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
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Всего в результате протестов пострадало 351 здание. Из них:
- 45 зданий государственных органов;
- 306 коммерческих объектов.
Повреждения получили здания в таких областях:
- Алматинской,
- Жамбылской,
- Кызылординской,
- Атырауской,
- Актюбинской,
- Восточно-Казахстанской,
- в городе Шымкент.
Известно, что бизнес понес убытки на 188,4 миллиона долларов, а государство – на 125,2 миллиона долларов.
Где возьмут деньги на восстановление
Средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию убытков планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства. Кстати, здание резиденции главы Казахстана в Алматы будут восстанавливать силами Управления делами президента.
Коротко о протестах в Казахстане
- Ситуация с протестами обострилась в Казахстане 5 января. Тогда между активистами и силовиками возникли столкновения. Протестующие начали поджигать государственные здания и автомобили правоохранителей.
- Ночью в крупнейшем городе страны – Алматы – царило мародерство. Люди заходили в магазины, банки и торговые центры и выносили из них все. Предпринимателям приходилось защищать свой бизнес собственными силами.
- По данным полиции, во время митингов погибло 149 человек, 11 из них – правоохранители.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал активистов "террористами" и призвал ввести в страну войска ОДКБ. Первой вызвалась Россия.
- 13 января так называемые "миротворцы" начали покидать Казахстан. Токаев заявил, что они, мол, успешно завершили свою миссию.
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