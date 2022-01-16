Об этом на брифинге сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов. Он отметил, что в стране 175 из 225 человек умерли в медучреждениях.

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В Алматы возбудили 405 уголовных дел

Представитель прокуратуры Берик Жуйриктаев сообщил, что из-за январских протестов возбудили 405 уголовных дел. Под стражу взяли 249 человек. Представители правоохранительных органов утверждают, что с 5 января в городе уже "орудовали бандиты".

В прокуратуре подсчитали, что от действий участников акций пострадали более 2000 объектов и 300 автомобилей. Также, в частности, было уничтожено 493 камеры видеонаблюдения на улицах Алматы.

В столице Казахстана ранее объявили "оранжевый уровень" опасности

Еще 13 января в Нур-Султане объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы. Он будет действовать в столице Казахстана в течение 2 недель. В течение этого времени местное население должно выполнять требования правоохранителей.

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Коротко о январских протестах в Казахстане:

Масштабные акции протеста в Казахстане стартовали в начале 2022 года – после повышения цен на газ.

Однако после того, как стоимость голубого топлива снизили и правительство отправили в отставку, протесты не остановились.

Эпицентром беспорядков стал город Алматы.

5 января президент Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Те одобрили введение контингента.

13 января ОДКБ начали вывод так называемых "миротворческих" войск.

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