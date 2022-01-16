Про це на брифінгу повідомив керівник департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов. Він зазначив, що в країні 175 з 225 людей померли в медзакладах.

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В Алмати порушили 405 кримінальних справ

Представник прокуратури Берік Жуйріктаєв повідомив, що через січневі протести порушили 405 кримінальних справ. Під варту вже взяли 249 осіб. Представники правоохоронних органів стверджують, що з 5 січня у місті вже "орудували бандити".

У прокуратурі підрахували, що від дій учасників демонстрацій постраждали понад 2000 об'єктів та 300 автівок. Також, зокрема, було знищено 493 камери відеоспостереження на вулицях Алмати.

У столиці Казахстану раніше оголосили "помаранчевий рівень" небезпеки

Ще 13 січня у Нур-Султані оголосили "помаранчевий рівень" терористичної загрози. Він діятиме у столиці Казахстану протягом 2 тижнів. Протягом цього часу місцеве населення має виконувати вимоги правоохоронців.

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Коротко про січневі протести в Казахстані:

Масштабні акції протесту в Казахстані стартували на початку 2022 року – після підвищення цін на газ.

Проте після того, як вартість блакитного палива знизили та уряд відправили у відставку, протести не зупинились.

Епіцентром заворушень стало місто Алмати.

5 січня президент Токаєв звернувся по допомогу до країн ОДКБ. Ті схвалили введення контингенту.

13 січня ОДКБ почали виведення так званих "миротворчих" військ.

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